في زيارة مفاجئة،.. فهمي تفقد منطقة الشحن في المطار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي تفقد قبل ظهر اليوم في زيارة مفاجئة، منطقة الشحن في المطار وأطلع على الإجراءات المعتمدة من قبل الاجهزة المعنية للشحنات التي تدخل وتخرج عبر المطار.