لبنان

هبة إيطالية للجيش اللبناني (صور)

Lebanon 24
29-04-2021 | 09:23
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أقيم قبل ظهر اليوم في قاعدة بيروت البحرية، حفل تسلّم عتاد هيدروغرافي مقدم هبة من السلطات الإيطالية للجيش اللبناني، بحضور العقيد الركن البحري هيثم ضناوي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta BOMBARDIERE والملحق العسكري الإيطالي العقيد   Marco ZONA ومدير المعهد الهيدروغرافي الإيطالي الأميرال Massimiliano NANNINI، إلى جانب عدد من الضباط.

 
وألقت السفيرة BOMBARDIERE كلمة بالمناسبة، نوهت فيها بالعلاقة بين الجيشين الإيطالي واللبناني، مؤكدة التزام بلادها مواصلة تقديم المساعدات للجيش اللبناني لتحسين قدراته العسكرية بخاصة في مجال المسح الهيدروغرافي. كما ألقى العقيد الركن ضناوي كلمة جاء فيها:" تؤدّي دولة إيطاليا الصديقة دورًا بارزًا في مساعدة لبنان على تخطي ما يعترضه من صعوبات، إذ إنّ دعمها للجيش بأشكال متنوّعة ينعكس إيجابًا على الوضع الأمنيّ في البلاد، ويساهم في تعافي وطننا من أزماته".

 
وفي الختام، تلا العقيد الركن ضناوي كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفيرة الإيطالية، ثم قدّم لها درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهود السلطات الإيطالية في دعم الجيش.

 

 

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