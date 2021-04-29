الجيش: حفل تخريج عناصر فوج التدخل السادس

أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر" عن حفل تخريج عناصر من فوج التدخل السادس، حضره الملحق العسكري الفرنسي، تضمن توزيع إفادات على المشاركين في دورة "تقنيات القتال" التي اشرف عليها فريق تدريب فرنسي في قاعدة رياق الجوية وتخللتها مناورة بالذخيرة الخلبية.

حفل تخريج عناصر من فوج التدخل السادس، حضره الملحق العسكري الفرنسي، تضمن توزيع إفادات على المشاركين في دورة "تقنيات القتال" التي اشرف عليها فريق تدريب فرنسي في قاعدة رياق الجوية وتخللتها مناورة بالذخيرة الخلبية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/8KGygUOosO