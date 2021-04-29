لبنان

لكشف الاموال المحولة بعد ١٧ تشرين.. تحرك رمزي للوطني الحر

Lebanon 24
29-04-2021 | 10:25
A-
A+
Doc-P-817960-637553141961533317.png
Doc-P-817960-637553141961533317.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نفذ قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر" تحركا رمزيا بعد ظهر اليوم، أمام مكاتب الاتحاد الاوروبي في بيروت، لمناشدة الدول الأوروبية المساعدة بالكشف عن الاموال المحولة اليها من لبنان بعد 17 تشرين 2019 والتدقيق في مصدرها.

ورفع المشاركون شعارات أبرزها "قضاء محاسبة استرداد". وسلم منسق قطاع الشباب إيلي أبي رعد ونائب المنسق رامي صدقة المسؤولين في مكاتب الاتحاد الاوروبي، رسالة تطلب دعم حملة مكافحة الفساد في لبنان.

وكانت كلمات باللغات الأربع: العربية، الانجليزية، الفرنسية والاسبانية، شددت فيها على هذه المطالب وجاء فيها: "في اللغة العربية: "لبنان بلد منهوب وصار قدام خطر الإفلاس شباب لبنان إنسرقت منهن أموالن ومستقبلن، إنحجزت أموال أهلهم بالمصارف وإنحرموا تحويلها لمساعدة اخوتهم في الخارج. التزاما بمعاهدة حقوق الإنسان وإنطلاقا من تطبيق إتفاقية محاربة الفساد الموقعة من الدولة اللبنانية والدول الأوروبية، منطلب منكن التدقيق بمصدر الحسابات الخارجية والمحولة للخارج لكل العاملين بالشأن العام اللبناني، وتساعدونا بالحجز عليها وإعادتها في حال ثبوت إنو مصدرها مشبوه أو فاسد".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2021-04-29
17:24 | 2021-04-29
17:15 | 2021-04-29
17:06 | 2021-04-29
17:02 | 2021-04-29
16:39 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website