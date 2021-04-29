الجيش: تسليم المالية مليوني طابع مالي من فئة الالف ليرة

اعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على "تويتر" انه بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩ قامت مديرية الشؤون الجغرافية في ⁧‫الجيش بتسليم وزارة المالية مليوني طابع مالي من فئة الالف ليرة.