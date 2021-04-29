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لبنان
الجيش: تسليم المالية مليوني طابع مالي من فئة الالف ليرة
Lebanon 24
29-04-2021
|
10:38
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اعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على "تويتر" انه بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩ قامت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش بتسليم وزارة المالية مليوني طابع مالي من فئة الالف ليرة.
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