لبنان

الجيش: تسليم المالية مليوني طابع مالي من فئة الالف ليرة

Lebanon 24
29-04-2021 | 10:38
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اعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على "تويتر" انه بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩ قامت مديرية الشؤون الجغرافية في ⁧‫الجيش بتسليم وزارة المالية مليوني طابع مالي من فئة الالف ليرة.
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