بعد تعليق السعودية قرارها.. مرتضى: سنعمل دوماً على تثبيت العلاقات مع دول الخليج

أثنى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى، في تصريح على خطوة السلطات السعودية "تعليق قرارها بمنع إدخال المنتجات اللبنانية العالقة عبر المعابر الحدودية للمملكة".

وقال مرتضى: "إن القرار غير مستغرب من جانب الإخوة في المملكة السعودية، ولطالما اعتدنا على أخوية العلاقات مع دول الخليج العربي، وسنعمل جاهدين دوما على تثبيتها وتعزيزها".

وأشاد مرتضى بـ"المتابعة الحثيثة من قبل وزير الداخلية محمد فهمي الذي لم يوفر جهدا في سبيل رفع الضرر الذي كان سيلحق بالمزارعين والمصدرين".

وأمل "أن تكون هذه المرحلة عبرة في التعاطي مع الأشقاء، ودافعا للمؤسسات الرسمية اللبنانية في عدم التساهل مع اي حدث ممكن أن يزعزع ثقة وسمعة لبنان خاصة في ظل الطروف الصعبة التي يمر بها".