لبنان

إتهامية جبل لبنان صدّقت قرار رد دفوع سلامة

Lebanon 24
29-04-2021 | 11:27
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أصدرت الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع الحسامي قراراً قضى بقبول الإستئناف المقدم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وثلاثة آخرين شكلاً، وردّه أساساً، وتصديق القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وذلك في الشكوى المقدمة من تحالف متحدون ضد حاكم المركزي ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف وصاحب شركة مكتف لنقل  الأموال وأحد الصرافين  بجرم إساءة الائتمان.
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