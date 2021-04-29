لبنان

قوى الامن تحذر المواطنين... حساب عبر "فايسبوك" مرتبط بمخابرات العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
29-04-2021 | 11:31
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

بنتيجة المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وجود حساب عبر تطبيق "facebook" باسم: "الشركة العالمية للتوظيف GRC"، تدّعي أنّ مقرّها مدينة بوخارست – رومانيا. وينشر مشغّل الحساب إعلاناً حول توفّر فرص عمل لرجال أمن من الذين يتمتّعون بخبرة في هذا المجال، ووظائف لكل من يوجد في لبنان بمن فيهم سكّان المخيّمات الفلسطينية، وذلك مقابل راتب مالي كبير وإحاطة موضوع الخصوصية بسريّة تامّة، إضافةً الى نشر إعلان آخر يطلب فيه مندوبين لوظيفة "محقّق خاص" شرط توفّر الخبرة.

بعد الكشف على الموقع الالكتروني تبين أنه أنشئ بتاريخ 15-11-2020، وهو مرتبط بالموقع الإلكتروني: "HTTPS://WWW.GRCOMPANY.INFO" عن طريق منصّة "Wix.com"، وهي منصّة إسرائيلية محظورة في لبنان. 

لذلك، تُحذّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من الولوج الى الحساب المذكور، تحت طائلة الملاحقة القانونية، لارتباطه بمخابرات العدو.
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