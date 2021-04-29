لبنان

العلاقات وسبل تعزيز التعاون مدار بحث بين سفير لبنان في الجزائر والسفير الروسي

Lebanon 24
29-04-2021 | 12:01
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 استقبل سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد حسن، في مكتبه بمقر السفارة، سفير روسيا الإتحادية لدى الجزائر Igor BELIAEV، وجرى البحث في واقع العلاقات الثنائية التي تجمع لبنان وروسيا، ونوه الطرفان، بحسب بيان للسفارة، ب"عمق العلاقات التاريخية والروابط المشتركة التي تجمعهما في شتى المجالات".

كما ناقشا "سبل تعزيز التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، وكذلك تكثيف الجهود لتبني كل المبادرات الرامية للارتقاء بالعلاقات الثنائي بين البلدين الصديقين إلى أعلى المستويات".

وفي هذا السياق، استعرض السفير حسن مع نظيره الروسي، الأوضاع العامة في المنطقة والجهود المبذولة للتغلب على الأزمات الراهنة، خاصة المتعلقة بجائحة كورونا وتحديات مواجهتها.
المصدر: الوكالة الوطنية
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