رغم تصريح وزير الخارجية الفرنسية بشأن العقوبات...إعلان من السفيرة الفرنسية

وزعت السفارة الفرنسية تغريدة للسفيرة الفرنسية آن غريو جاء فيها: "بمناسبة زيارتي الرسمية للبقاع، كررت لمحاوري تمسك فرنسا بلبنان متحد بتنوعه. إن فرنسا ملتزمة الى جانب كل اللبنانيين وفي كل المناطق".