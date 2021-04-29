لبنان

رحمة: هل ينبعث دخان الحكومة العتيدة من مدخنة روسيا؟

Lebanon 24
29-04-2021 | 12:50
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غرد النائب إميل رحمة عبر "تويتر": "بعد زيارتي الحريري وباسيل، هل ينبعث دخان الحكومة العتيدة من مدخنة روسيا؟".
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