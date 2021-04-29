لبنان

وفد قواتي من جزين وصيدا ـ الزهراني يتابع مع قادة أمنيين سبل منع السرقات

Lebanon 24
29-04-2021 | 13:44
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زار منسقا منطقتي جزين وصيدا - الزهراني في "القوات اللبنانية" جورج عيد وعماد روكز على رأس وفد، محافظ الجنوب منصور ضو، وذلك استكمالا للجولة على قادة الأجهزة الأمنية في الجنوب.

وأفاد بيان ل"القوات" أن "الوفد تطرق إلى ضرورة منع السرقات التي تحصل في المنطقة، وطالب بتسهيل أمور البلديات، خصوصا لناحية السماح لها بالصرف للتمكن من تركيب كاميرات مراقبة وزيادة عديد الشرطة المتعاقدين".

وأشار البيان إلى أن "ضو تعهد أنه على استعداد كامل للمساعدة في هذا الخصوص ضمن الأطر القانونية والإجراءات المرعية".

كذلك، زار الوفد المدير الإقليمي لجهاز أمن الدولة في الجنوب العقيد فادي قرانوح، بحضور رئيس مكتب الزهراني المقدم إيلي وهبة.

وأبدى قرانوح "كل تعاون للمساعدة، رغم الانشغال التام بموضوع مكافحة تخزين السلع المدعومة وغيرها من المهام الموكلة".

وأفاد البيان أن "لقاءات الوفد القواتي شملت رئيس مكتب المخابرات في الزهراني العقيد أحمد العبد الله، الذي أكد التصدي لظاهرة السرقات والعمل بشكل دائم على منعها وملاحقة المرتكبين. ونقل الوفد للجميع مخاوف الأهالي وقلقهم على ممتلكاتهم حيال هذه التعديات غير المألوفة في بلداتهم".
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