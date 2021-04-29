في عكار...توقيف شخصين أقدما على سرقة 3 سيارات

بعد عملية رصد وتعقب تمكنت مفرزة حلبا القضائية "التحري" من توقيف شخصين لإقدامها سابقاً على سرقة ٣ سيارات من نوع كيا ريو في محلة زوق مصبح حيث تم مداهمتهما وتوقيفهما في بلدة البحصة - عكار وقد تم اقتيادهما إلى المفرزة المذكورة للتوسع في التحقيق مع السيارات المسروقة التي ضبطت معهم.و تجدر الاشارة ان احدى السيارات المضبوطة قد تم سرقتها فجراً من منطقة زوق مصبح.