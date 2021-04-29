لبنان

فرعية الإدارة والعدل درست اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي وأقرت بعض المواد

Lebanon 24
29-04-2021 | 14:27
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي، جلسة بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان والنواب: سمير الجسر، بلال عبدالله، ابراهيم عازار وجورج عطالله، تابعت خلالها درس مواد هذه الاقتراحات، وتناولت بالبحث المواد المتعلقة بالمجلس التأديبي للقضاة، فدرست تأليف المجلس المذكور ودور رئيس هيئة الاشراف القضائي والاصول المتبعة امامه، والاجراءات التي تتبع عند توقيف قاض عن العمل وكيفية اتخاذ القرار والاجراءات التي يجب ان تتبع امامه، وكيفية استئناف قراراته امام المجلس التأديبي الاعلى، وتشكيل هذا المجلس، وكيفية اتخاذ القرارات من قبل هذه المجالس وطرق الطعن والاعتراض، ونشر القرارات التاديبية التي تصدر عن اي من المجلسين.

كما درست اللجنة دور مجلس القضاء في إعلان عدم أهلية القاضي.

ثم انتقلت إلى درس المواد المتعلقة بالعطلة القضائية، وأصول قبول القاضي في منصب الشرف.

وتابعت اللجنة جلستها ودرست الاحكام المتعلقة ب "معهد الدروس القضائية" لجهة دور المعهد واقسامه وفروعه ودور كل قسم وكل فرع. كما درست صلاحيات ودور مجلس ادارة المعهد وموازنته كما نظامه الداخلي.

وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة هذه المواد بعد تعديل عدد منها، بالإضافة الى مواد أخرى. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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