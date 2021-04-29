سعد جال على التجار في صيدا القديمة: لعدم استغلال وجع الناس

جال الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد في صيدا القديمة والتقى الأهالي وأصحاب المحال التجارية، واطلع منهم على احوالهم.واستمع سعد إلى شكاوى الأهالي من الضائقة المعيشية التي يعيشونها والأحوال الصعبة التي يمرون بها، بخاصة وأننا في شهر رمضان الكريم ومحال السمانة في صيدا القديمة لا تصلها اي مادة من المواد المدعومة، على رغم ان سكان صيدا القديمة هم من الفئات الشعبية، ويحتاجون قبل غيرهم إلى المواد المدعومة في ظل ارتفاع أسعار مختلف السلع وهو ما أثر عليهم تأثيرا كبيرا.وأكد سعد أهمية "النضال والتكافل بين الجميع للتخفيف من حدة الأزمة"، داعيا التجار الى "عدم استغلال وجع الناس وخفض الأسعار وبخاصة في شهر رمضان"، كما وطالب المسؤولين المعنيين بـ "تأمين المواد المدعومة إلى أهالي صيدا القديمة".ونوه خلال زيارته مقر "الكشاف المسلم"، بالنشاط التعاوني الخيري والانساني الذي يقوم به الكشاف، حيث يقدم يوميا افطارا مجانيا إلى عدد من العائلات في صيدا القديمة.