لبنان

اعتصام أمام سرايا طرابلس...ما السبب؟

Lebanon 24
29-04-2021 | 15:28
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ينفذ عددٌ من الشبان اعتصاماً أمام سرايا طرابلس وذلك احتجاجاً على استمرار حجز الشاب "محمد الباي" الذي أوقف منذ مدة.

وقد تجمع الشبان أمام السرايا حيث قام عدد منهم برمي الحجارة إلى داخلها، في حين رفع آخرون شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوف.
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طرابلس

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