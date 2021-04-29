لبنان

بعد انتشار الجراد...هذا ما دعت إليه وزارة الزراعة

Lebanon 24
29-04-2021 | 15:46
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 دعت وزارة الزراعة البلديات التي ظهرت فيها حشرات الجراد في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع إلى التوجه للمصالح الإقليمية التابعة للوزارة لاستلام المبيدات المناسبة لمكافحتها".

كما وذكرت الوزارة البلديات والمواطنين "في حال مشاهدة أسراب كبيرة من الجراد بحيث تتطلب تدخلًا من فرق الوزارة أو الجيش اللبناني، التبليغ عبر الخط الساخن 621964 - 81".
المصدر: الوكالة الوطنية
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