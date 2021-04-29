بعد انتشار الجراد...هذا ما دعت إليه وزارة الزراعة

دعت وزارة الزراعة البلديات التي ظهرت فيها حشرات الجراد في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع إلى التوجه للمصالح الإقليمية التابعة للوزارة لاستلام المبيدات المناسبة لمكافحتها".



كما وذكرت الوزارة البلديات والمواطنين "في حال مشاهدة أسراب كبيرة من الجراد بحيث تتطلب تدخلًا من فرق الوزارة أو الجيش اللبناني، التبليغ عبر الخط الساخن 621964 - 81".