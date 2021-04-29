مقدمات نشرات الأخبار

بعد استضافتها لمعظم ممثلي الأطراف الإقليمية لا سيما الإسرائيلي والايراني وجولات النقاش مع كل من وفد حزب االله والرئيس المكلف سعد الحريري ها هي موسكو تستكمل اليوم جمع معطيات الملف اللبناني من مختلف أطرافه عبر استقبالها مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فعلى الأرجح قلة من اللبنانيين كانت تنتظر صدور دخان الحكومة الأبيض من العاصمة الروسية؟ لكن لا جديد أبدا في كلام باسيل إثر لقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف.وأمام التعطيل المفتعل في الملف الحكومي نفذت فرنسا تهديداتها بحق من اعتبرتهم معرقلين فقد أعلن منذ قليل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بأن فرنسا بدأت تنفيذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان أو متورطين في فساد إلى الأراضي الفرنسية.ولم يتطرق لودريان الى اسماء الشخصيات التي شملها القرار الفرنسي أو الاحزاب التي تنمتي اليها وربما سيصدر توضيح لاحق بذلك.في أي حال وفيما لا تزال الأفق الحكومية مقفلة ظهرت بعض حلحلة في بعض العقد على المستوى الدبلوماسي:- وهي أولا، حلحلة جزئية في أزمة المنتجات اللبنانية الى المملكة السعودية عبر السماح لدخول المنتجات الزراعية اللبنانية المتوقفة عند الحدود .- وثانيا، انفراج على خط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية فقد ذكرت المعلومات ان استئنافها سوف يتزامن مع زيارة الوسيط الأميركي جون دروشر المقررة في موعد مقترح في الثالث من أيار المقبل.وفي عداد كورونا سجلت وزارة الصحة 1336 إصابة جديدة و25 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.إذا كان تحسن نسبي قد سجله فحص مواجهة وباء كورونا في شقه اللبناني - وهو تحسن لا يجوز النوم على حريره - فإن الأوبئة الأخرى من سياسية واقتصادية واجتماعية ما زالت على أعلى درجات التفشي.في السياسة إنسداد يخترقه همس عن احتمال حصول جولة مشاورات جديدة على المسار الحكومي في محاولة لانتشاله من غيبوبته.هذا الهمس أساسه مساع للبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الإثنين الماضي وربما يستقبل في الساعات أو الأيام المقبلة الرئيس المكلف سعد الحريري العائد من روسيا والفاتيكان.وعلى ذكر روسيا فإنها تواصل مسعاها على الخط اللبناني وهي تستقبل حاليا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.بانتظار ترسيم ما سيسفر عنه الحراك الروسي ظهرت على نحو مفاجىء مؤشرات تحرك ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.وكشفت المعلومات عن استئناف جولات التفاوض في راس الناقورة الإثنين المقبل مشيرة إلى أن الأميركيين حصلوا على موافقة إسرائيل ونقلوا قرارها إلى لبنان.قرار من نوع آخر اتخذته السعودية بالسماح للبضائع اللبنانية التي كانت عالقة عند حدود المملكة وفي ميناء جدة بالدخول على أراضيها.هذا الإنفراج الموضعي يؤمل أن ينسحب معالجة لقضية منع المملكة دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها.مهما تنقل المسؤولون وسافروا وطرقوا ابواب العواصم وآخرها موسكو التي صارت مربط الخيل والمقصد وفشة الخلق ، فإن الوقائع ، أكدت في السابق وأكدت اليوم بأن الرحلات الداخلية ، كل مسؤول الى ضميره ، هي أقصر وأجدى وأفعل وأخف كلفة و نشرا للغسيل اللبناني الوسخ .لا بد ان الروس قالوا لجبران باسيل في موسكو الآتي : قبل أن تبحث بالسوق المشرقية وبحماية المسيحيين وبتثبيت بشار الأسد في الحكم ، قوموا انتم بما عليكم في لبنان فتنتفي حاجتكم الى روسيا والى اي بلد في العالم ، أقلعوا عن العرقلة و شكلوا حكومة تأخذ بمواصفات المبادرة الفرنسية ، فشعبكم يموت جوعا ودولتكم ستلحق باقتصادها الى جهنم نهاية أيار .مصادر باسيل في المقابل قالت عكس ذلك ، فعممت بأنه مرتاح وبأن الجو في موسكو أكثر من ممتاز وقد افادته موسكو بأنها أبلغت فرنسا والسعودية رفضها أسلوب فرض العقوبات لأنه لا يؤدي الى أي نتيجة ، كما وعدته بأنها ستؤمن كل ما من شأنه تسهيل قيام حكومة.إلا أن الموقف الروسي لن يثني فرنسا التي أعلن وزير خارجيتها أن بلاده بدأت تنفيذ إجراءات لتقييد دخول أشخاص الى اراضيها يعرقلون العملية السياسية في لبنان أو متورطين في فساد.توازيا ملف الكبتاغون يتفاعل داخليا لجهة كشف المزيد من اساسات تحالف الفساد والسلطة ، والتي يشكل السلاح والمخدرات رئته وأوكسيجينه .ولا يعني الأنكشاف والجرصة ان أي خطوات قضائية وعملانية ستتخذ لاستئصاله ومعاقبة رجاله و منع سمومه من التسرب الى الخارج .السعودية التي لا تصدق المنظومة ولا تثق بها، لأن ذلك يتطلب تحررها من سطوة حزب الله ، أبدت اليوم ليونة بسماحها للشاحنات اللبنانية والبواخر المتوقفة على حدودها البرية وموانئها من دخول أراضيها.وسط الانسداد العام ، نقطة أمل بالتغيير أضاءت اليوم بولادة الائتلاف المدني اللبناني المعارض الذي يضم مجموعات مؤثرة من الحراك المدني والذي قدم مشروعا وطنيا إنقاذيا مختصره أن البدائل البشرية والحلول والبرامج موجودةصورة لبنانية تتكرر كل يوم، هي نفسها من الاقتصاد الى القضاء، ومن المال الى السياسة، ولا من يقترب بلغة منطقية او بنية جدية نحو حل ممكن .حكوميا تصحر وجفاف، وانقطاع تواصل وتراجع بالآمال الى تحت الصفر، فيما نفخ بعض المحيطين بالرئيس المكلف في مزمار اخباره عن نية بالاعتذار، فهل هي اماني مطلقي هذه الاخبار؟ ام جس نبض ؟ ام ضغط باكثر من اتجاه؟البلد في وجهة انحدارية لا تحتمل المناورة، ولا احد يملك ورقة ضغط ، فالجميع في المركب الذي يغرق، واثبتت التجربة ان الكثيرين لا يجيدون السباحة ..عكس التيار قرر ان يسبح بعض القضاة، فاحيوا الآمال بامكانية تطويق المنظومات المالية بقرارات قضائية عليها الصراع من اجل البقاء .قرار قاضي التحقيق الأول في البقاع القاضية أماني سلامة تفاعل بسرعة واربك المنظومة المصرفية مع وضع القاضية إشارة منع تصرف على عقارات بعض المصارف وعقارات رؤساء مجالس إدارتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، بل طال القرار كل من يظهره التحقيق متورطا بجرائم إساءة الأمانة، والإفلاس التقصيري والاحتيالي، والغش الحاصل في تهريب الأموال . محاولة جديدة من قلب القضاء، عسى ان تتكرر فتقلب الطاولة على كل من يظن انه ما زال قادرا على الافلات من كل مساءلة او حساب .وفي حساب رئيس الجمهورية أن مسافة تفصلنا عن استحقاق تسليم المستندات والوثائق من قبل مصرف لبنان إلى شركة التدقيق الجنائي المالي، والرئاسة والشعب اللبناني يرصدون، والمسافة أيام.بين ثلاث رسائل توزع الاهتمام اللبناني اليوم.الرسالة الأولى من بعبدا، حيث أعاد الرئيس العماد ميشال عون قضية التدقيق الجنائي مجددا إلى صدارة المشهد، من خلال موقف حازم وحاسم جاء فيه: “هناك استحقاق زمني لتسليم مستندات ووثائق مصرف لبنان لشركة التدقيق المالي الجنائي، ونحن والشعب اللبناني نرصد، والمسافة أيام”.أما الرسالة الثانية، فمن موسكو، حيث وضع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الإصبع على الجرح في موضوع التأليف، “فنحن كلنا بانتظار ان يأخذ رئيس الحكومة المكلف قراره بالسير بتشكيل الحكومة، والأهم قراره بالإصلاح”، قال باسيل، الذي التقى اليوم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف، وعقد مؤتمرا صحافيا في العاصمة الروسية، طالب فيه روسيا بعقد مؤتمر دولي في لبنان لعودة النازحين السوريين، والى الانخراط في استثمارات تساعد في نهوض لبنان، مشددا على أن التطابق كان كبيرا في وجهات النظر في شأن لبنان والمنطقة والتحولات الدولية، ويمكن البناء عليه.‏وفي هذا الاطار، وصفت اوساط متابعة عبر الأوتيفي اليوم الأول من زيارة باسيل لموسكو بالممتاز والذي يبنى عليه، اذ تضمن إيجابيات كثيرة ستظهر في الأيام المقبلة، حيث عكست كلمة باسيل أبرزعناوينها. مع الاشارة الى ان باسيل يطل في تمام الحادية عشرة من هذه الليلة في مقابلة عبر قناة روسيا اليوم، تنقلها الأوتيفي مباشرة على الهواء.تبقى الرسالة الثالثة، التي وجهها شباب التيار الوطني الحر من أمام مكاتب الاتحاد الاوروبي في بيروت، حيث نفذوا تحركا رمزيا حاشدا لمناشدة الدول الأوروبية المساعدة بالكشف عن الاموال المحولة اليها من لبنان بعد 17 تشرين الاول 2019 والتدقيق في مصدرها. ورفع شباب التيار شعارات أبرزها “قضاء- محاسبة- استرداد”. وسلموا المسؤولين في المكاتب الاوروبية رسالة تطلب دعم حملة مكافحة الفساد في لبنان، معبرين عن مطالبهم باللغات العربية والانكليزية والفرنسية والاسبانية.وفي مقابل الرسائل الثلاث السابقة، التي تضاف اليها اشارات تفاؤل على المستوى القضائي، رسائل احباط يواظب على توجيهها كثيرون، مبشرين بانسداد الآفاق وانعدام الحلول، ومعولين على قلب المشهد الداخلي بما يعيد عقارب الساعة إلى الوراء على الصعيد الميثاقي، وبشكل يحول دون أي إمكانية للإصلاح.تبقى اشارة الى ان وكالة رويترز اوردت هذا المساء خبرا مفاده أن فرنسا بدأت تنفيذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان أو متورطين في فساد إلى الأراضي الفرنسية. ولاحقا، أكد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان أن بلاده ستبدأ بوضع قيود محددة على دخول أراضيها للمسؤولين اللبنانيين، محددا أن القيود ستفرض على السياسيين الضالعين بالفساد. وقال: نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية بحق كل من يعيق حل الأزمة اللبنانية بالتنسيق مع شركائنا.في لبنان، كل الملفات عالقة باستثناء بصيص العودة إلى طاولة محادثات الترسيم بين لبنان وإسرائيل... المحادثات ستعاود الإثنين المقبل وفق ما ابلغت واشنطن الجانب اللبناني... وتتزامن عودة المحادثات مع زيارة مرتقبة الوسيط الأميركي "جون دروشر" إلى لبنان...وفي المنطقة، كل الملفات عالقة في انتظار ما ستؤول إليه محادثات فيينا عن الملف النووي الإيراني.وفي الإنتظار مزيد من تقطيع الوقت او من ملء الوقت الضائع: حينا بالزيارات الخارجية ومحاولات "تسييلها" في التجاذبات الداخلية، وحينا آخر بفتح الملفات كتعويض عن الإنجازات.في الزيارات الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في موسكو، بعد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وقبلهما وفد من حزب الله...من دون الغوص في مضمون الزيارات، يصار إلى إلهاء اللبنانيين بالقشور: مستوى الإستقبال، الحفاوة، مدة الإجتماع، غداء بعد الإجتماع أو من دون غداء، فيصار إلى التفاصح على قاعدة "بيي اقوى من بيك"، لكن في المحصلة: لا نتائج ملموسة، إلا إذا احتسبت المواقف والبيانات والمؤتمرات الصحافية، نتائج، وهي ليست كذلك على الإطلاق.مع ذلك، رشحت معلومات عن زيارة باسيل لموسكو، وفي معلومات الجانب اللبناني أن المحادثات كانت أكثر من ممتازة وانها استغرقت نحو ساعتين بين اللقاء والغداء، وسمع الجانب اللبناني من الجانب الروسي ان موسكو ابلغت الى الفرنسيين والسعوديين ان العقوبات لا تؤدي إلى نتيجة.وتتابع المعلومات ان موسكو حريصة على تشكيل الحكومة، فكان رد باسيل: المهم ماذا ستفعل الحكومة.تحدث بوغدانوف فاشار إلى أن الرئيس الحريري لديه تحفظات، فكان جواب باسيل: أرضى بما يرضى به الآخرون لجهة آلية التسميات.وتضيف المعلومات أن لافروف اعترف بوجود ضغوطات كانت تمنع عملية التشكيل أما اليوم فهناك حلحلة... وتختم المعلومات أن هناك زيارة مرتقبة لبوغدانوف لبيروت.وإلى أن يصير الفول في المكيول، فإن اهتمامات اللبنانيين في مكان آخر... ما هي حصيلة الملفات المفتوحة المالية منها وغير المالية؟ وحتى هذه الملفات يخشى ان تستخدم في الكباش الداخلي، فيما المطلوب ان تصل هذه الملفات إلى خواتيمها القضائية المطلوبة وهذه الخواتيم لا تكون إلا بتحقيق العدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وليس مجرد تسجيل أهداف ضد بعضهم البعض.وهذا المساء، صدر موقف عن وزير الخارجية الفرنسي من شأنه إعادة ترتيب الأولويات، جان إيف لو دريان أعلن أن فرنسا بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية. وقال لو دريان أيضا في بيان إن فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان. ونحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد كل من يعرقل الخروج من الأزمة وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين.مسموح تهريب المواشي ممنوع سفر المواشي السياسية الى باريس في اول إجراء فرنسي يعاقب معطلي مسار العملية السياسية والمتورطين في الفساد بلبنان وتبعا لحركة الملاحة السياسية سيجري كشف "المانيفست المعطل" بحسب جدول المسافرين وعندئذ يضبط المعطل والفاسد قبل الإقلاع والفساد في بلادنا سياسيا وغذائيا أمم ومعزى على غنم رؤوس سياسية تبين أنها على خط تهريب رؤوس المواشي بحيث أصيب وزير الزراعة "بجنون البقر" في أكبر عملية استغلال بتواقيع وزراء يحرصون جيدا على جيوب التجار وستكشف وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد ضبطها بالمستندات الرسمية تهريب نحو ثمانية عشر مليون دولار من خلال تصدير المواشي المختومة بإمضاءات رسمية.وما تحققه مطاردة الجديد يقفز على المعاينة الرسمية وكبسات وزير الداخلية الى المطار وتحذيرات رئيس الجمهورية وآخرها اليوم من أن هناك استحقاقا زمنيا لتسليم مستندات ووثائق مصرف لبنان لشركة التدقيق المالي الجنائي متوعدا بأنه والشعب اللبناني بالمرصاد لكن الشعب لا يكاد يرصد يومياته ويضبطها على توقيت رفع الدعم ويصارع من أجل عبوة حليب دخلت السعر المفخخ واليوميات المشحونة.أضيف إليها التحور الهندي وإمكان تسربه إلى لبنان وربطه بلقاح استرازنيكا الذي يصنع في الهند وعلى القلق الصحي ومعارك التدقيق المالي وقرب وصول لقاح الكابتال كونترول الى مجلس النواب برز دهم النيابة العامة التمييزية مكتب رجا سلامة في الرينغ وختمه بالشمع الاحمر ومصادرة أجهزة كومبيوتر وهواتف خلوية بناء على مراسلات الادعاء العام السويسري وفي معلومات الجديد أن عملية الدهم أعقبتها استجوابات عبر تقنية زووم أجراها مكتب عويدات وشملت عددا من اعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان إضافة الى المدير العام السابق لوزارة المال الان بيفاني.الدهم والشمع الأحمر والاستماع إلى الأقوال تقنيا تمت جميعها خارج العراضات الإعلامية وحرب داعس والغبراء واستقدام المتحدين والمناصرين ولكن إذا كان للقضاء السويسري استفسارات فإن للشعب اللبناني ألف سؤال وسؤال على المدعي العام التمييزي تقديم إجوبة حيالها وإن عبر تقنية غير استعراضية.وبين هذا الأسئلة حصرية التعامل مع شركة "فوري" وهوية المساهمين في هذه الشركة والمستفيدين منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المبالغ التي حولت الى لبنان هي سلالة أسئلة ستصبح متحورة قضائيا ما لم يجر توضيحها للرأي العام على أن المسار القضائي بين لبنان وسويسرا الذي يجري تحت مبدأ سرية التحقيقات قد يسهم في نتائج لا ترتبط بمعارك القضاء السياسي وريوعه التي تغلب الاستثمار على الوصول الى الحقائق.والاستثمار في التدقيق طار اليوم الى موسكو في رحلة بحث عن موقف روسي يؤنب الرئيس المكلف لكن لافروف خصص لمؤتمر باسيل موظفا في الخارجية للاستماع إلى معزوفة جبران الحكومية فقال كلنا في انتظار أن يأخذ الحريري قرار السير في تأليف الحكومة والأهم قراره بالإصلاح.راوح باسيل في مكانه بالملف الحكومي لكنه ذهب بأفكاره الخلاقة إلى طرح إنشاء السوق المشرقي الذي يضم لبنان وسوريا والعراق والاردن وفلسطين عند انشاءالدولة وكيف لهذا الإطار الاقتصادي أن يسهم إيجابا في استقرار المنطقة ويساعد في إعادة إعمار سوريا والعراق وفي إنهاض لبنان من محنته.وفي هذا الإطار يأتي موضوع الغازوالنفط في البر والبحر لكن في هذا الإطار يكمن بيت القصيد ففي المياه الإقليمية الروسية رمى باسيل الصنارة بحثا عن إحياء طرح "غيسا غوتشيل" للتنقيب عن النفط والغاز وغوتشيل الذي زار لبنان قبل أكثر من سنتين على فكرة أن تتولى شركة روسية عملية التنقيب وتوزيع الأرباح على الجانبين اللبناني والإسرائيلي.غوتشيل التقى باسيل من بين من التقاهم حينذاك رفض باسيل الفكرة شاهرا سيف مقاومة التطبيع فما الذي استجد اليوم حتى يحيي باسيل فكرة غوتشيل ويطرح معادلة الشركة المحايدة لفض النزاع المائي ؟ وهل باستطاعة لبنان أن يحمل على عاتقه وزر بيع الغاز الفلسطيني المسروق من الإسرائيليين؟ ويتقاسم أرباح السرقة مع العدو؟لم يطلق باسيل معادلته للداخل بل وجهها نحو الخارج ليكون عراب الصفقة مع إسرائيل لنيل رضى الأميركي رفعا للعقوبات عنه وللغاية استعان بوزير خارجية هنغاريا صديق العدو، باسيل باق في موسكو يومين إضافيين لزوم اللقاءات ولن يستطيع مغادرة الأراضي الروسية على الارجح إذا ما ورد اسمه في لائحة المعاقبين أوروبيا فقد أفادت وكالة رويترز بأن فرنسا بدأت تنفيذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان أو متورطين في فساد إلى الأراضي الفرنسية وإذا ثبت أن اسم باسيل في "الليستة" فقد يلجأ إلى إصدار بيان تكذيب من أنه لم يطلب يوما موعدا مع الإليزيه.