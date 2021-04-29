"لدينا نظام سياسي فاشل"...باسيل: هذا ما يمنع تشكيل الحكومة

أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن "ما يمنع تشكيل الحكومة هو تقصير اللبنانيين ولدينا نظام سياسي فاشل ويجب إصلاحه علمًا أن الأولوية هي للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية"، مضيفًا: "نريد من الحريري أن يؤلف لكن اذا لم يستطع عليه أن يتحمل مسؤوليته ولا يمكن لأحد أن يحاول الاستفادة من الأزمة الكبيرة ليحاول فرض شروط جديدة".



وأشار في مقابلة مع روسيا اليوم إلى أنه من الواضح أن هناك "علاقة غير سوية بين السعودية وشخص الحريري وما يهمنا هو علاقات لبنان مع المملكة التي نريدها ممتازة ونرغب ونسعى لتسوية العلاقات وأخذها نحو الافضل"، مشيرًا إلى أننا "نريد للبنان أن يشكل حكومة وأن يسوي علاقاته مع الدول العربية".وقال: "لا يجب أن نعول على الاتفاق النووي في شأن الحكومة ونريد للحوار الإيراني-السعودي أن يستمر لكن لا يجب ربط الحكومة به بل أن نستفيد من المناخ الإيجابي الذي يخلقه"، مضيفًا: "اختار لبنان واستقراره على منصب رئاسة الجمهورية وما يثار ضدي في هذا المجال خرافة".وأكد أنه "لو اعتمدت الأصول الميثاقية والدستورية والأعراف من قبل رئيس الحكومة المكلف كنا وفرنا الوقت ولم نضيع ستة أشهر في انتظار أحداث معينة".

وقال: "الدول يمكن أن تساعد لبنان على النهوض لكن عليه هو أن يتحمل مسؤوليته كبلد وأن يتدبر اللبنانيون أمورهم بإلزامية التفاهم في ما بينهم".



وأشار إلى أن "ليس كل الطبقة السياسية فاسدة ولا الآخرون جميعهم أوادم ولبنان صار ملزمًا بالإصلاح البنيوي والجذري للبنية الاقتصادية والمالية ولن تقوم الدولة مع الفساد"، قائلًا لإن "لا إصلاح في لبنان فيما اكثرية المتمسكين بالحكم هم مع الفساد ولم نتمكن منذ 2005 من الحصول على الأكثرية المطلوبة لتنفيذ برنامجنا الإصلاحي".



وأضاف: "متفقون مع حزب الله على قضايا استراتيجية في لبنان والمنطقة لناحية مواجهة إسرائيل والإرهاب ولكن نختلف معه على قضايا داخلية منها محاربة الفساد ومقتنعون أننا لو وضعنا جهدنا معًا ومع اللبنانيين نستطيع فعل الكثير في هذا المجال"، لافتًا إلى أن "حزب الله ليس منغمسًا في الفساد ولكن لأسباب استراتيجية وأولوية الحفاظ على المقاومة هو ليس ناشطًا كما نرى أنه يجب ان يكون في هذا المجال".



وتطرق باسيل إلى التدقيق الجنائي قائلًا إن "اللبنانيين سرقت أموالهم ولهذا نطالب بالتدقيق الجنائي". ولفت إلى أن "السوق المشرقي هو شأن استراتيجي بمعزل عن الوضع الحالي ولا يعني الانقطاع عن الغرب لكن لا يمكن للغرب أن يحاصرنا ويمنع عنا التعاطي مع الشرق وقدرة لبنان وميزته أن يكون صلة وصل وروسيا يمكن ان تلعب دور الراعي للحضن الاقتصادي المشرقي"، مضيفًا أن "اوروبا يمكنها مساعدة لبنان بملاحقة من أساء استخدام المال العام وحوله استنسابيا للخارج ونحن لا نتهم أحدًا وبما أننا شفافون كشفنا السرية عن أموالنا وأملاكنا وندعو الآخرين للقيام بذلك".



وطالب باسيل الأوروبيين "بمساعدتنا بتقفي أثر الاموال وهناك قوانين دولية وقع عليها لبنان تشكل بابًا لذلك والعقوبات لا تفيد بذلك ومعهم حق في اشتراط الإصلاح للمساعدة".



وعن انفجار بيروت قال: "هناك مسؤولية على القضاء في موضوع تأخير تحقيقات انفجار المرفأ ولكن هناك اليوم محقق عدلي جديد وثمة من استهدفنا سياسيًّا عند وقوعه والقصة ليست فقط في مسؤولية الإهمال".



وقال باسيل: "نسعى إلى عدم حدوث منطقة شبعا بحرية تسبب نزاعًا ولبنان لم يقم بشيء خارج القانون الدولي".





