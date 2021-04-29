ديروشير سيزور لبنان في اليومين المقبلين

علمت "اللواء" ان "رئيس الوفد الأميركي الوسيط الى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الاسرائيلي حول الحدود البحرية جون ديروشير، سيزور لبنان بين يومي السبت والاحد المقبلين، ما يُرجّح امكانية استئناف المفاوضات يوم الاثنين في 3 ايار".لكن مصادر المعلومات اوضحت ان "هذا الموعد مبدئي وغير نهائي، وان موقف الوفد اللبناني في ما يتصل بمساحة ترسيم الحدودعلى حاله من دون اي تغيير".