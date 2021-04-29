لبنان

عبد الصمد لـ"الأنباء": الوضع خطير ومفتاح الحلّ بحكومة جديدة

Lebanon 24
29-04-2021 | 18:28
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شددت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال د ..منال عبد الصمد على أنه "لا حل أمامنا، سوى الحوار بين بعضنا البعض، للتوصل الى أرضية مشتركة نستطيع البناء عليها".
وأكدت ان "مختلف مكونات البلد مسؤولة عما وصلنا إليه، وعلينا التعاون والعمل سريعا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه إن سقط الوطن، سيسقط حتما على رؤوس الجميع". ولفتت الى ان "المطلوب اتخاذ قرارات إنقاذية سريعة وحاسمة، وأن يتحمل كل شخص المسؤولية كل من موقعه، بدلا من التخبط وتقاذف الاتهامات والمسؤوليات التي تؤدي الى ضرب مقومات الدولة وهيبتها"، مشيرة الى ان "الوضع خطير ولا يحتمل أي تأجيل للحلول أو المسايرة أو المزايدة أو الرهان على الوقت الضائع".
وقالت عبد الصمد في تصريح لـ "الأنباء": "العالم كله ينتظر تشكيل حكومة مستقلة في لبنان، والبدء بإصلاحات فورية، كمدخل إلزامي للدعم والمساعدة".
المصدر: الانباء الكويتية
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