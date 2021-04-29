لبنان إلى معاودة مفاوضات الترسيم البحري مع إسرائيل

كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي" الكويتية: "تقاسَم مثلثٌ حدودي بر - مائي - سياسي المشهدَ اللبناني أمس بالتوازي مع الأزمة المالية - الاقتصادية - النقدية التي تَمْضي بالفتْك بما بقي من بنيانٍ لدولةٍ تتآكلها الانهيارات.... من الحدود البرية الموصولة بمَرافق بحرية وجوية والتي فجّر فلتانُها أزمةً يُخشى أن تصبح بلا حدود مع المملكة العربية السعودية التي تحوّل لبنان منطلقاً لتصدير المخدرات إليها فردّت بإجراء تحذيري منعتْ بموجبه دخول الخضار والفواكه الآتية من بلاد الأرز أراضيها... مروراً بالحدود البحرية مع اسرائيل التي يُتوقَّع استئناف المفاوضات حول ترسيمها بين بيروت وتل أبيب برعاية أممية وبوساطة أميركية مطلع الأسبوع المقبل... وصولاً إلى مأزق تشكيل الحكومة الجديدة العالق عند تحديد مناطق نفوذ الأطراف الوازنة الداخلية كانعكاسٍ تلقائي لموازين إقليمية ما زالتْ في طور التبلْور خلف خطوط المفاوضات حول النووي الإيراني ومحاولات شبْكها مع ملفات أخرى ذات صلة بمختلف الساحات اللاهبة وأدوات تسخينها".