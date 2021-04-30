رد غير مباشر

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Lebanon 24
30-04-2021 | 03:29
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لوحظ ان "حزب الله" الذي اثر عدم الرد المباشر على البطريرك الماروني عبّر بهدوء عن رفضه الاتهام له بانه "جيش ايران في لبنان" عبر مقال لاحد مسؤوليه اكد فيه لبنانية الحزب وناسه.
المصدر: النهار
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