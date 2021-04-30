لبنان

مغزى الزيارة

Lebanon 24
30-04-2021 | 03:31
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لم يفهم المغزى من زيارة وزير الطاقة ووزير الاقتصاد برفقة وزيرة الدفاع مراكز عسكرية في البقاع.
المصدر: النهار
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وزير الطاقة

وزير الاقتصاد

وزيرة الدفاع

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