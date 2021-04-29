لبنان

احتجاب اعلامي

Lebanon 24
29-04-2021 | 21:33
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لوحظ أنّ عدداً من النواب السابقين احتجب عن الظهور الإعلامي منذ فترة، ومنهم من اعلن رغبته في اعتزال العمل السياسي.
المصدر: النهار
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