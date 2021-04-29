لبنان

دعم للجيش

Lebanon 24
29-04-2021 | 21:35
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صبّت زيارة نائب ينتمي إلى تكتل وسطي إلى قائد الجيش في إطار موقف مرجعيته السياسية الداعم له وللمؤسسة، إثر مخاوفه من المسّ بها.
المصدر: النهار
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قائد الجيش

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