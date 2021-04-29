لبنان

منع الاستدعاء

Lebanon 24
29-04-2021 | 21:47
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تجرى تدخلات سياسية لمنع استدعاء مقرّب من وزير سابق للتحقيق ورد اسمه في التسجيلات المسرّبة المتعلقة بصفقة البواخر.
المصدر: نداء الوطن
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بواخر

صفقة

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