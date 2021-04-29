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لبنان
منع الاستدعاء
Lebanon 24
29-04-2021
|
21:47
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تجرى تدخلات سياسية لمنع استدعاء مقرّب من وزير سابق للتحقيق ورد اسمه في التسجيلات المسرّبة المتعلقة بصفقة البواخر.
المصدر: نداء الوطن
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صفقة
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