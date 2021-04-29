اين وزارة البيئة؟

لوحظ غياب كامل لوزارة البيئة وأجهزة الدولة في مواجهة كارثة نفوق الأسماك في بحيرة القرعون، فيما تقدّر كمية الأسماك النافقة التي يتم انتشالها يومياً بحوالى 30 طناً.

