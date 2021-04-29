لبنان

اين وزارة البيئة؟

Lebanon 24
29-04-2021 | 21:49
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لوحظ غياب كامل لوزارة البيئة وأجهزة الدولة في مواجهة كارثة نفوق الأسماك في بحيرة القرعون، فيما تقدّر كمية الأسماك النافقة التي يتم انتشالها يومياً بحوالى 30 طناً.
المصدر: نداء الوطن
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وزارة البيئة

بحيرة القرعون

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