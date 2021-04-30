حركة ناشطة لنقل الأموال

كتبت "نداء الوطن": نشطت في الآونة الاخيرة حركة نقل الأموال نقداً عبر مطار رفيق الحريري من دون التقيد بموجب الإفصاح عن مصدر الأموال وصاحب الحق الاقتصادي الذي نص عليه قانون مكافحة تبييض الاموال.