5 أسباب وراء رفض الحريري تجديد التسوية مع العهد

كتب شارل جبور في " الجمهورية": الرئيس المكلف يدرك في قرارة نفسه انّ العقدة سياسية لا حكومية، ولا يريد ان يجدد التسوية مع العهد للأسباب الآتية:أولاً، لاعتبارات شخصية حيث من الواضح انّ الجرّة بين الحريري والنائب جبران باسيل قد انكسرت بالكامل، ومن الصعب ترميمها في ظل سعي كل طرف إلى تسجيل نقاط في ملعب الآخر وصولاً إلى كسره.ثانياً، لاعتبارات سنية حيث ان التقارب مع باسيل ينعكس سلباً على وضعية الحريري داخل البيئة السنية، فيما عدم اللقاء والمواجهة معه يعزّزان وضعيته سنياً لجهة ظهوره بمظهر الرافض تقديم اي تنازل للعهد «القوي».ثالثاً، لاعتبارات وطنية لناحية انّ العهد أصبح ضعيفاً ويفتقد إلى البيئة اللبنانية الحاضنة وإلى التحالفات السياسية، وبالتالي الاقتراب منه يضر بصورة الحريري، فيما الابتعاد عنه يفيده.رابعاً، لاعتبارات حكومية حيث ان الحريري الذي اختبر على مدى حكومتين متتاليتين العلاقة مع العهد، يُدرك استحالة ان يشكل تأليف الحكومة مخرجاً من الأزمة المالية، باعتبار انّ تحقيق الإصلاحات مسألة متعذّرة لارتباطها بسياسة المصالح والأمر الواقع.خامساً، لاعتبارات خارجية عربية وخليجية تحديداً ترى في العهد حليفاً لـ»حزب الله»، والتعاون معه حكومياً يُسيء إلى علاقة الحريري مع هذه الدول، فيما محاولة تأليف الحكومة من موقع ربط النزاع تُعزّز رصيده.وفي موازاة اعتبارات الحريري الموضوعية، فإنّ الاعتبار الأوحد للعهد يكمن في تأليف حكومة مع شخصية يَتّكئ عليها وتتكئ عليه، ويتفق معها على الأمور التكتية والاستراتيجية، والتي تتراوح بين اليوميات السياسية والملفات المتعلقة بالدولة وإداراتها، وصولاً إلى الاستحقاقات الوطنية التي تبدأ بالاستحقاق الرئاسي، ولا تنتهي بالانتخابات النيابية.