لبنان

بعد عام على فقدان أطفالهما الثلاثة بحادث مروع.. منزل عائلة عبدالله يتعرض للسطو في سيدني (صورة)

Lebanon 24
30-04-2021 | 00:22
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تعرّض منزل داني وليلى عبدلله وهما من أصل لبناني في سيدني للسرقة بوضح النهار، وذلك بعد مرور عام على مقتل أطفالهما الثلاثة على يد سائق يقود تحت تأثير الكحول والمخدرات.

 

فقد اقتحم متسلل يرتدي قناعا أسود منزلهما في  Telopeaحوالي الساعة 11.45 من صباح يوم الأربعاء الماضي، بينما كانت ليلى في المنزل مع صديقتها.

 

وكانت ليلى عبد الله في المطبخ مع صديقتها عندما رصدا الدخيل يغادر المنزل ومعه حقيبة سوداء كبيرة عبر الباب الأمامي الذي كان مفتوحًا.

 

وهرب الرجل في سيارة "أودي" بيضاء كانت بالانتظار بالخارج يقودها رجل آخر.

 

 

 

وقالت ليلى في تصريح لصحيفة الديلي تلغراف: "لقد أخذوا حقيبتي ومجوهراتنا وأحد هواتف أطفالي، لكن الشيء الأكبر هو أنهم أخذوا الذكريات."

 

أضافت: "كنت مع أنجلينا عندما اشتريت إحدى الساعات التي أخذوها. إنها أشياء مادية فقط، يمكن استبدالها، لكنك تشعر وكأن شخصًا غزا خصوصيتك."

 

وناشدت عبد الله المتسلل أن يكون لديه ضمير ويعيد المسروقات.

 

وكانت ليلى عبدالله خسرت 3 من أولادها بعدما وقع حادث مأساوي في الأول من شباط العام الماضي عندما كان الأطفال يمشون على الرصيف متوجهين إلى إحدى متاجر المثلجات القريبة.

 

ووصف قائد شرطة منطقة Cumberland داريل جوبسون، الجريمة بأنها "مقيتة".

 

وتعتقد الشرطة الاسترالية أن هذين الشخصين أيضًا حاولا سرقت منزلا آخرا على بعد حوالي خمس دقائق من منزل عبد الله.

 

ولم تتمكن الشرطة بمساعدة المروحية والكلاب البوليسية من تحديد مكانهما.

 

ووصفت الشرطة الدخيل بأنه يتمتع بمظهر قوقازي، يبلغ طوله حوالي 183 سم، ويتراوح عمره بين 20-25 عامًا، وله بنية نحيفة وشعر أشقر.

 

وكان يرتدي قبعة بيسبول سوداء، وقناعا للوجه وسروالا رياضيا، وكنزة زرقاء بغطاء للرأس.

 

(SBS)

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