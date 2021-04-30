لبنان

جعجع أمام وفد من جمعيّة "إغاثة مسيحيي الشرق": مستمرون بنضالها للدفع باتجاه الانتخابات النيابيّة المبكرة

Lebanon 24
30-04-2021 | 00:33
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التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من جمعيّة "إغاثة مسيحيي الشرق" (SOS Chrétien D'orient) برئاسة أحد مؤسسي الجمعيّة ومديرها العام بنجامين بلانشارد. 

وقد عرض جعجع على الوفد الظروف العصيبة التي يمرّ بها لبنان والتي جعلت من شعبه يعاني صعوبات حياتيّة هائلة، وقال: "في ظل هذا الأفق المسدود لا حكومة ولا رغبة عند الكتل النيابيّة الأخرى في تقصير ولاية مجلس النواب، إلا أن "القوّات اللبنانيّة" مستمرّة في نضالها من أجل الدفع باتجاه الانتخابات النيابيّة المبكرة وبالتالي إعادة تكوين السلطة التي أثبتت فشلها الذريع في إدارة البلاد، وإلى جانب ذلك تجهد "القوّات" في مساعدة اللبنانيين، على قدر إمكاناتها، لتخطي صعوباتهم الحياتيّة اليوميّة حيث يأتي هذا الاجتماع اليوم في هذا الإطار تحديداً".

من جهته، عرض بلانشارد ما تقوم به الجمعيّة في لبنان وخصوصاً في بيروت وطرابلس والقاع ومناطق أخرى من لبنان.

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