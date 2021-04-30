تساؤلات عن سر هذه التصريحات وتوقيتها

طرحت تصريحات وزير الصناعة المقرب من "حزب الله" عماد حب الله تجاه المملكة العربية السعودية والتي اعتبر فيها "ان لبنان مسؤول عن امن المملكة"، الكثير من التساؤلات عن سبب التصريحات الايجابية التي تصدر عن نواب وقياديين في القوى الثامن من اذار.وقالت مصادر مطلعة ان تصريح حب الله سبقه تصريح لعضو كتلة التنمية والتحرير محمد نصرالله في الاطار نفسه، اضافة الى التصريحات العونية المماثلة، فهل بدأت رياح التسوية في المنطقة تؤثر على الواقع اللبناني؟