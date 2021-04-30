هذا ما فعلته موسكو منعا للتأويل الخاطئ

افادت المعلومات الديبلوماسية ان روسيا، ومنعا لاي تأويل لموقفها في شأن اللبناني حرصت بعد انتهاء يوم "المحادثات الروسية" لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على اصدار بيان اكد "أهمية تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري في أقرب فرصة ممكنة، تكون قادرة على إيجاد حلول فعالة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في المجتمع اللبناني".

وجاء اصدار البيان عقب اجتماع عقد بين نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وافريقيا ميخائيل بوغدانوف أمس والسفير اللبناني لدى روسيا شوقي بو نصار .

وكان باسيل قال في المؤتمر الصحافي "روسيا لا تتدخل بالشؤون الداخلية، لكنها تدفع باتجاه الإصلاح وهذا ما نشكرها عليه، ونحن كلنا بانتظار ان يأخذ رئيس الحكومة المكلف قراره بالسير بتشكيل الحكومة والأهم قراره بالإصلاح".