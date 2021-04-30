لبنان

بقرادوني حكي روايتو و"الشباب انزعجو"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-04-2021 | 09:15
A-
A+
Doc-P-818151-637553689869372114.jpg
Doc-P-818151-637553689869372114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لم يمر حديث كريم بقرادوني امس عن "خلية السبت " التي كانت تجتمع مع الرئيس ميشال عون في الرابية قبل انتخابه رئيساً بنحو ثلاث سنوات مرور الكرام ، خصوصا في الشق المتعلق  بالرواية التي اوردها بقرادوني عن" الاجتماع الاخير " للخلية والذي طلب خلاله " الرئيس المنتخب" عون من كل شخص من الحضور طرح مطلب يود تحقيقه".

 

رواية بقرادوني رد عليها جماعيا اربعة من اعضاء اللقاء الستة، وهم إيلي الفرزلي، عبدالله ابو حبيب، حبيب أفرام وجان عزيز، فقالوا في بيان "يبدو أن أستاذنا المخضرم، كريم بقرادوني، لم تسعفه الذاكرة أو لم توافقه الدقة في كلامه، والحوار الذي اورده لم يحصل إطلاقاً، لا في الرابية ولا في بعبدا ولا في اي مكان أو زمان آخرين".

 

وبحسب رواية بقرادوني امس عن الحوار بين عون والاعضاء فقد " بدأ بالفرزلي الذي طلب منه المساعدة ليصبح نائباً فأجابه عون "من كل بد، لكن بدها تفاهم مع الحريري"، وتمنى جريصاتي أن يصبح مستشاره للشؤون القانونية او وزيراً للعدل. وحين وصل الدور اليه قال جان عزيز أنا حقي وصلني (كان مدير تلفزيون otv، ومستشاره )، بينما تمنى رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام أن يكون مستشاره لشؤون الأقليات أو وزيراً عن الاقليات في الحكومة، وطلب عبد الله بوحبيب بوصفه سفيراً سابقاً ان يكون مستشاره للشؤون الاميركية، وحين وصل الدور الى بقرادوني أجابه "مسرور بوصولك وحين تحتاجني ستجدني الى جانبك حكماً".

 

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2021-04-30
16:11 | 2021-04-30
15:22 | 2021-04-30
15:01 | 2021-04-30
14:46 | 2021-04-30
14:31 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website