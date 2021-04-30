لبنان

نقيب الأطباء: معاشات تقاعد وتعويضات الى عائلات العاملين بالقطاعين الصحي والاستشفائي

Lebanon 24
30-04-2021 | 01:45
A-
A+
Doc-P-818155-637553693640009975.jpg
Doc-P-818155-637553693640009975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف في بيان، أنه "بعد اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب مع رئيس الدائرة القانونية في النقابة القاضي غالب غانم ونقيب أطباء لبنان في الشمال الدكتور سليم ابي صالح، أقرت اللجان المشتركة مشروع قانون تقدمت به نقابة الاطباء مع لجنة الصحة النيابية. وهو اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إعطاء معاشات تقاعد وتعويضات الى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والاستشفائي".

وبعدما نوه أبو شرف بـ"هذا الانجاز المهم"، لفت إلى أنه "يتضمن مادة وحيدة تنص على أنه "يعتبر العاملون في القطاع الصحي والاستشفائي الذين استشهدوا او يستشهدون نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا في مثابة شهداء في الجيش ويستفيد أصحاب الحقوق من عائلاتهم من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي استشهد أثناء تأدية الواجب، وتسري عليهم الاحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على عائلات شهداء الجيش. وتتولى وزارة الصحة العامة بالتعاون مع النقابات المعنية بيان الاشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون. ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وشدد أبو شرف على أنه "تم تحويل هذا القانون إلى الهيئة العامة"، معتبرا أنه "سيبصر النور قريبا، بعدما تم التوافق عليه وبعدما صبت النقابة ولجنة الصحة النيابية جهودا كبيرة من أجل إقراره، لعله يشكل لفتة مهمة ولو رمزية لاشخاص ضحوا بأنفسهم واستشهدوا أثناء عملهم في معالجة مرضى كورونا جراء إصابتهم بهذا الفيروس".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2021-04-30
16:11 | 2021-04-30
15:22 | 2021-04-30
15:01 | 2021-04-30
14:46 | 2021-04-30
14:31 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website