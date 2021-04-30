لبنان

مطاردة لعناصر حاجز ضهر البيدر تسفر عن ضبط سيارة مسروقة من سن الفيل

Lebanon 24
30-04-2021 | 03:44
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "الساعة 2:45 من فجر يوم الأربعاء 28-4-2021، تخطّت سيّارة من نوع "هيونداي Grand I10" لون أبيض حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل آخرون على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلّا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.


تمكّن عناصر الحاجز المذكور من ضبطها بعد مطاردتها ومن توقيف السائق، ويدعى:

س. ج. (مواليد عام 1992، لبناني).

وقد تبيّن ان المركبة الآلية قد سرقت من محلة سن الفيل.

سلمت السيارة الى مالكتها التي لم تكن على علم بعملية السرقة، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".


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