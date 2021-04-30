صور ساحرة للقمر العملاق لن تصدقوا أنّها في لبنان.. وموعد آخر لهذه الظاهرة!

شارك مذيع الطقس في LBCI جو قارح متابعيه على "تويتر" بمجموعة من الصور للقمر العملاق الذي ظهر في 26 نيسان الجاري.

وكتب قارح على الصور معلقاً: "القمر العملاق من خلف جبل صنّين المزار كفردبيان الاثنين 26 نيسان بعدسة الصديق مايك كرم".

🌖القمر العملاق من خلف جبل صنّين المزار كفردبيان الإثنين 26 نيسان 2021 📸بعدسة الصديق Mike Karam pic.twitter.com/2bxTLbDema

— Joe Kareh (@Joe_kareh_LBCI) April 29, 2021

وشهدت مدن عدة في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين ظهور القمر العملاق الأول لهذا العام أو "القمر الوردي العملاق".



ويظهر "القمر الوردي العملاق" عندما يكون قمر الأرض في مرحلة اكتماله الكاملة وعند أقرب نقطة له من الأرض. كما أنه يظهر أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من العادة عند اكتمال القمر.



وتحمل الظاهرة هذا الاسم نسبة إلى أزهار القبس، وهي نوع من الزهور الوردية التي يعود أصلها للأجزاء الشرقية من الولايات المتحدة والتي أصبحت منتشرة في كل مكان في أوائل الربيع.



ومن المتوقع أن يظهر قمران عملاقان فقط في عام 2021، حيث سيكون الحدث التالي في 26 أيار.