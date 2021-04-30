رئيس بلدية طرابلس يستعرض مراحل تنفيذ مشاريع تنموية مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

استعرض رئيس بلدية طرابلس مراحل تنفيذ مشاريع تنموية مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي .

وعقد في مكتب رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، جلسة نقاش تنسيقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحضور مدير وحدة المشاريع في الوكالة المهندس توماكس كاوتر ابي وعدد من المهندسين.

وقدّم وفد الوكالة الألمانية عرضا لتقدم الاعمال في عدد من المشاريع التي تنفذها في طرابلس، وهي "مشروع مركز الفنون والأعمال" ومشروع مشتل طرابلس الاخضر ومشروع حديقة البستاني في القبة.

كما عرضت الوكالة لمحة عن حالة المشاريع والبرنامج الزمني لتنفيذ هذه المشاريع.