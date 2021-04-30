لبنان

رئيس بلدية طرابلس يستعرض مراحل تنفيذ مشاريع تنموية مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

Lebanon 24
30-04-2021 | 04:37
A-
A+
Doc-P-818197-637553798073426308.jpg
Doc-P-818197-637553798073426308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استعرض رئيس بلدية طرابلس مراحل تنفيذ مشاريع تنموية مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي .

 

وعقد في مكتب رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، جلسة نقاش تنسيقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحضور مدير وحدة المشاريع في الوكالة المهندس توماكس كاوتر ابي وعدد من المهندسين.

   

وقدّم وفد الوكالة الألمانية عرضا لتقدم الاعمال في عدد من المشاريع التي تنفذها في طرابلس، وهي "مشروع مركز الفنون والأعمال" ومشروع مشتل طرابلس الاخضر ومشروع حديقة البستاني في القبة.  

 

كما عرضت الوكالة لمحة عن حالة المشاريع والبرنامج الزمني لتنفيذ هذه المشاريع.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2021-04-30
16:11 | 2021-04-30
15:22 | 2021-04-30
15:01 | 2021-04-30
14:46 | 2021-04-30
14:31 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website