لبنان

كتل هوائية دافئة تؤثر على لبنان.. هذا موعد انحسارها

Lebanon 24
30-04-2021 | 05:13
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الدافئة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم السبت حيث تعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و 24 درجة ولشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة احيانا.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 15 الى 30 درجة،
فوق الجبال من 18 الى 30 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

- لانقشاع: متوسط اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 75% .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 20°درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,52 ساعة غروب الشمس: 19,19 .


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