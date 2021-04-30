لبنان

ما حقيقة انتشار أسراب جديدة من الجراد في البقاع؟

Lebanon 24
30-04-2021 | 12:43
A-
A+
Doc-P-818219-637553835918147352.jpg
Doc-P-818219-637553835918147352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الزراعة في بيان، "رصدها دخول أسراب جديدة من الجراد عبر جرود بلدات حام وبريتال، حيث تغلغلت مساء أمس بعدة اتجاهات في البقاع الشمالي، وتحديدا في حزين، طليا، الطيبة، الكنيسة ودير الأحمر، وصولا الى سهل بلدات بدنايل وتمنين".

وساندت فرق وزارة الزراعة المختصة منذ ساعات الفجر الأولى طوافات الجيش والبلديات بحملة واسعة لرش المبيدات عبر الطوافات والآليات المتوافرة، وتستمر عمليات التتبع والرصد والتعامل الفوري على امتداد قرى البقاع وصولا إلى قضاء زحلة.

وكانت وزارة الزراعة، دعت البلديات إلى رصد حركة أسراب الجراد الجديدة واستلام المبيدات المناسبة.

 

بدورها، أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، أنه و"بعد الكشف الميداني عند الخامسة من صباح اليوم من قبل رئيس مجلس الادارة -المدير العام الدكتور ميشال افرام على الاراضي الزراعية في البقاع، تبين انه لا وجود للجراد".

وقال: "إن ظهور جرادة أو اثنين في أي مكان لا يعني أن الجراد اكتسح المنطقة كما يشاع. كما يمكن تواجد بعض الجراد في المناطق الجبلية، علما أن مكافحة وزارة الزراعة لحشرة السونة تسهم ايضا بمكافحة الجراد لأن الدواء نفسه ناجح للحشرتين..".

وتابع: "في سوريا، الجراد متواجد في درعا والسويداء وحلب فقط والسلطات السورية تكافح بكل جدية. في السعودية تتم المكافحة في منطقة الكثبان الرملية ولكنها غير كافية لذا فإن مجموعات تخرج باتجاه الاردن وسوريا وربما بعض المجموعات الصغيرة الى لبنان. تنخفض درجات الحرارة يومي السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء مما يؤدي الى إبعاد الجراد عن لبنان مع استمرار الرياح الغربية والشمالية الغربية".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2021-04-30
16:11 | 2021-04-30
15:22 | 2021-04-30
15:01 | 2021-04-30
14:46 | 2021-04-30
14:31 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website