ما حقيقة انتشار أسراب جديدة من الجراد في البقاع؟

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، "رصدها دخول أسراب جديدة من الجراد عبر جرود بلدات حام وبريتال، حيث تغلغلت مساء أمس بعدة اتجاهات في البقاع الشمالي، وتحديدا في حزين، طليا، الطيبة، الكنيسة ودير الأحمر، وصولا الى سهل بلدات بدنايل وتمنين".



وساندت فرق وزارة الزراعة المختصة منذ ساعات الفجر الأولى طوافات الجيش والبلديات بحملة واسعة لرش المبيدات عبر الطوافات والآليات المتوافرة، وتستمر عمليات التتبع والرصد والتعامل الفوري على امتداد قرى البقاع وصولا إلى قضاء زحلة.



وكانت وزارة الزراعة، دعت البلديات إلى رصد حركة أسراب الجراد الجديدة واستلام المبيدات المناسبة.

بدورها، أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، أنه و"بعد الكشف الميداني عند الخامسة من صباح اليوم من قبل رئيس مجلس الادارة -المدير العام الدكتور ميشال افرام على الاراضي الزراعية في البقاع، تبين انه لا وجود للجراد".



وقال: "إن ظهور جرادة أو اثنين في أي مكان لا يعني أن الجراد اكتسح المنطقة كما يشاع. كما يمكن تواجد بعض الجراد في المناطق الجبلية، علما أن مكافحة وزارة الزراعة لحشرة السونة تسهم ايضا بمكافحة الجراد لأن الدواء نفسه ناجح للحشرتين..".



وتابع: "في سوريا، الجراد متواجد في درعا والسويداء وحلب فقط والسلطات السورية تكافح بكل جدية. في السعودية تتم المكافحة في منطقة الكثبان الرملية ولكنها غير كافية لذا فإن مجموعات تخرج باتجاه الاردن وسوريا وربما بعض المجموعات الصغيرة الى لبنان. تنخفض درجات الحرارة يومي السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء مما يؤدي الى إبعاد الجراد عن لبنان مع استمرار الرياح الغربية والشمالية الغربية".