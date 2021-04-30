لبنان

المجلس الارثوذكسي: أين مواكبة الإعلام للاحتفالات الدينية الخاصة بالفصح؟

Lebanon 24
30-04-2021 | 06:35
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استغرب المجلس الارثوذكسي اللبناني في بيانه اليوم "اللامبالاة من كل وسائل الاعلام اللبنانية والمحطات التلفزيونية المرئية والمسموعة، ونحن في زمن عيد الفصح المجيد والقيامة والصلوات للكنائس المسيحية الانطاكية التي تتبع الطقس الشرقي".

وتابع: "كنا نتوقع بأن نرى البرامج الدينية وأفلام القديسين التي تحكي عن حياة المسيح والمسيحيين وهي تذكار زمن الالام والموت والقيامة لسيدنا يسوع المسيح وتضحيته عندما بذل نفسه ومات من أجلنا ومنحنا الحياة الابدية وحبه للبشر. وقال أحبوا بعضكم البعض كما أنا أحببتكم، فأين نحن اليوم من هذه الاقوال أم نراها ابدا تترجم بين الشعوب".

وأضاف: "هذه التذكارات من أجل الحفاظ على الوجود وتنمية الاطفال والشعب المؤمن على المحبة والتواضع والايمان واحترام الانسان لاخيه، وكم نحن بحاجة ماسة اليها اي الصلوات للخالق من أجل إنقاذ البشرية مما يطال العالم بأسره من الاوبئة والامراض والانقسامات بين أهل الحكم، يا رب أنقذ هذا البلد والعالم من السقوط والموت".
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