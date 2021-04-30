فرنجية يخرج عن صمته... ما علاقة باسيل؟

بعد صمت اعلامي طويل، وفي حديث اعلامي، قال رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ان البقاء من دون حكومة هو افضل من ولادة حكومة يسيطر عليها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.



يبدو التصريح عاديا وطبيعيا، وذلك وفقا لمواقف فرنجية الاخيرة من التيار ورئيسه كما رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن اللافت هو توقيت التصريح، فهل جاء بمثابة رسالة للجانب الروسي، الذي قد يدعم النائب باسيل، وفقا لمعادلة الحليف الاستراتيجي؟