خبر سار عن كورونا في بعلبك الهرمل

أعلن محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر في تصريح، أن "عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط 2020 بلغ 31650 إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة انخفض من 4758 إلى 3481 حالة مقارنة بالاسبوع الماضي، وحالات الشفاء ارتفعت من 25905 الأسبوع الفائت لتسجل 27567 حالة شفاء هذا الاسبوع و 665 حالة وفاة حتى اللحظة".



وأهاب خضر بالمواطنين "التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء".