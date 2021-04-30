فرنجية: الأفضل البقاء بلا حكومة إذا كان سيتحكّم بها باسيل!

شدّد رئيس تيار "المردة"، النائب السابق سليمان فرنجية، على أهمية وجود حكومة لأنّ وجودها أفضل من عدمه، لكنّه اعتبر في الوقت نفسه أنّه "إذا كان المطلوب حكومة يتحكّم بها (رئيس التيار الوطني الحر)، جبران باسيل، فالأفضل البقاء من دون ‏حكومة".‏

وفي حديث لموقع "مستقبل ويب"، نصح فرنجية الرئيس المكلّف سعد الحريري بعدم الاعتذار، مشدّداً على أنّه "قبل رفع شعار "حقوق المسيحيين" ينبغي أن نستعيد ما هدره أصحابه من هذه الحقوق، وهو ‏ما يحتاج ربما إلى سنوات ضوئية".

وذكّر فرنجية أنّه "رغم كل ما حصل عشية انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، قلت بالصوت والصورة يمكن ‏لرئيس الجمهورية أن يستدعيني ساعة يشاء، ورغم ذلك بقيت سياسات الكيد على حالها".