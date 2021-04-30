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لبنان
33 حالة كورونا برحلات إضافية وصلت إلى بيروت
Lebanon 24
30-04-2021
|
14:04
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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 27 و 28 و29 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود (33) حالة إيجابية.
وجاء استكمال نتائج 27/4/2021 كالاتي:
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)
وجاءت نتائج 28/4/2021 كالاتي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7780 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (تسع حالات إيجابية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 29/4/2021 كالاتي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
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