بعد التأكد من حيازته على قنبلة ومسدس... اوقفه الجيش

اوقفت دورية من مخابرات الجيش، احد الاشخاص داخل معمل "فرز النفايات" في المحجر الصحي بمدينة الميناء - طرابلس.



بعد ان عثر بحوزته على قنبله ومسدس حربي، وتمت احالته الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.