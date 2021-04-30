لبنان

بعد التأكد من حيازته على قنبلة ومسدس... اوقفه الجيش

Lebanon 24
30-04-2021 | 07:33
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش، احد الاشخاص داخل معمل "فرز النفايات" في المحجر الصحي بمدينة الميناء - طرابلس.

بعد ان عثر بحوزته على قنبله ومسدس حربي، وتمت احالته الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.
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الجيش

طرابلس

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