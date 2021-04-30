لبنان

الجراد يغطي بلدة دير الاحمر... والمزارع ينتظر "رحمة الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-04-2021 | 07:57
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بعد تواتر الاخبار عن انتشار كثيف للجراد في بلدة "دير الاحمر"، اتصل "لبنان 24"، برئيس البلدية لطيف منصور القزح، الذي اكد ان " الوضع مأسوي جدا، وكميات الجراد التي بدأت بالوصول منذ صباح يوم الامس، ما زالت مستمرة وبشكل كثيف جدا".

واشار القزح الى ان "وصول الجراد في هذه الفترة من السنة الى البلدة يشكل خطرا كبيرا على المزارعين، اذ ان محاصيل القمح والشعير والدخان كما الكروم، تكون في ذروتها خلال هذه الايام، لذلك يمكن القول ان ما يحصل يشكل كارثة جديدة بالنسبة للمزارع، تضاف الى الكوارث العديدة التي يعاني منها، وما نطلبه هو رحمة الله."

وعن الاتصال بالمعنيين، قال القزح "التنسيق قائم مع الجيش ومع وزارة الزراعة، على امل ان تكون الحلول قريبة".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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