لبنان

حريق في خيمة رمضانية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-04-2021 | 15:11
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه أثناء قيام بعض العمال بأعمال قص حديد عائد لاحدى الخيم التي كانت تستقبل الافطارات الرمضانية في منطقة وسط بيروت- البيال، تسببت الشرارات المتطايرة من أجهزة القص بإندلاع حريق كبير في ألواح العزل المصنوعة من مادة الفوم والحديد، على الفور قامت فرقة من فوج اطفاء بيروت بالتدخل السريع وإخماد النيران المندلعة والسيطرة عليها حائلة دون امتدادها لبقية الالواح الموجودة في المكان، كما تم تبريد المكان وتأمينه منعاً لتجدد النيران، واقتصرت الأضرار على الماديات.

 

وأوضحت البلدية في بيان "ان الخيمة (كانتتستقبل الافطارات  سابقاً  وليس  حالياً".

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