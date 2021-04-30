بعد تصريحه الأخير حول الأسد.. نائب قوّاتي يرد على باسيل!

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد على "تويتر": "لم نكن ندري أن من يدعي الحفاظ على حقوق المسيحيين يعتبر إلى هذا الحد أن تثبيت بشار الأسد، الذي أباد شعبه، هو ضمانة لعودة النازحين، علما أنه هو في الأساس من نكل بهم وحولهم إلى نازحين! استحي بقا".

يشار الى أنّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال لقائه أمس الجمعة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في مكتبه في وزارة الخارجية الروسية في موسكو، قال: “الإنتخابات الرئاسية السورية وتثبيت الرئيس الأسد ستكونان عوامل مسرّعة ومطمئنة ومشجّعة لعودة النازحين".

لم نكن ندري أن من يدعي الحفاظ على حقوق المسيحيين يعتبر إلى هذا الحد أن تثبيت بشار الأسد، الذي أباد شعبه، هو ضمانة لعودة النازحين، علماً انه هو في الأساس من نكّل بهم وحولهم إلى نازحين!#استحي_بقا